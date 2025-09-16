Монтажник скончался от удара током на стройке в Мурино, возбуждено дело

Уголовное дело возбудили после гибели монтажника на строящемся объекте в Мурино. Он скончался от удара током, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Рабочий скончался 11 сентября во время монтажных работ в распределительном электрическом щите.

Сотрудники ведомства проводят следственные действия для установления обстоятельств, а также причин и условий, которые привели к трагедии. Также специалисты выяснят, на каких сотрудниках лежала ответственность за обеспечение безопасности производственного процесса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бочка с водой насмерть придавила рабочего в Петербурге.

Татьяна Титаева