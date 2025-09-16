«Т Плюс» начинает подачу отопления в Лысьве

На основании постановления администрации города Лысьва с 16 сентября энергетики «Т Плюс» приступают к подаче отопления в Лысьве. С этой даты к теплу будут подключаться социальные объекты – детсады, школы, больницы и поликлиники. С 22 сентября энергетики начнут подавать отопление в жилые дома.

Сейчас в Тепловой инспекции Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» принимают заявки от бюджетных организаций на подключение. Проверяется техническое состояние и заполнение внутренних отопительных систем в объектах социального и культурного назначения. Процесс находится на постоянном контроле со стороны администрации Лысьвы.

«Со своей стороны, энергетики «Т Плюс» обеспечили необходимый уровень подготовки теплосетевого комплекса Лысьвы к прохождению отопительного сезона. Напоминаю жителям, что тепловой комфорт в квартирах напрямую зависит от состояния внутридомовых сетей, за облуживание которых отвечают жилищные организации – УК и ТСЖ», – отмечает заместитель главного инженера по эксплуатации Лысьвенских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владимир Пестов.

Отопительному сезону предшествовала тщательная подготовка. В ходе летней ремонтной кампании энергетики «Т Плюс» выполнили в Лысьве проверку 117 км теплосетей, включая гидравлические испытания для выявления повреждений, проверили оборудование на 17 газовых котельных и пяти центральных тепловых пунктах.

В Лысьве «Т Плюс» постепенно подаст отопление в 44 социальных объекта, 17 зданий учебных заведений, 10 домов культуры и 349 многоквартирных домов.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс»