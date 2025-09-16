Winline стал партнером Единой лиги ВТБ

Баскетбольная Единая лига ВТБ и Winline заключили партнерское соглашение. Об этом сообщила пресс-служба букмекера. Сроки договора не уточняются, при этом в релизе сотрудничество компании с лигой названо «долгосрочным».

Первым заметным совместным проектом станет Суперкубок Единой лиги ВТБ. Он пройдет с 24 по 25 сентября, в нем примут участие четыре клуба: победитель и финалист прошлого розыгрыша лиги московский ЦСКА и петербургский «Зенит», а также две команды, дошедшие в минувшем сезоне до полуфинала Адриатической лиги: «Дубай» и белградская «Црвена Звезда». Состязание состоится в столице Сербии. Помимо этого, в рамках партнерства будет проведен Winline Basket Cup — новый турнир с участием ЦСКА, «Зенита», казанского УНИКСа, екатеринбургского «Уралмаша», краснодарского «Локомотива-Кубани», пермской «Пармы» и еще двух представителей Адриатической лиги: боснийской «Игокеи» и сербской «Меги».

Партнерство также охватит другие проекты, направленные «на развитие и популяризацию баскетбола в России». «Вместе мы готовы выводить баскетбол на новый уровень и создавать события, которые будут становиться главными в календаре», — говорится в сообщении Единой лиги ВТБ.

Арнольд Кабанов