Росимущество передало Пермскому округу участок для строительства парка

Теруправление Росимущества в Пермском крае передало в собственность Пермского округа земельный участок площадью 3,7 га, расположенный в деревне Кондратово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На переданной площадке будет построен парк культуры и отдыха, а также обустроена пешеходная зона. Участок примыкает к районам, где активно ведется строительство многоквартирного комплекса.

«Реализация проекта общественно значимой инфраструктуры будет способствовать развитию городской среды и повышению качества жизни населения»,— подчеркнули в теруправлении.