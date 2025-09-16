В рамках общего этапа первого тура ЛЧ будет сыграно 18 матчей в течение трех дней. В частности примеру, во вторник, 16 сентября, «Атлетик» встретится с «Арсеналом», «Ювентус» — с дортмундской «Боруссией», а «Реал» — с «Олимпиком». На какие матчи тура стоит обратить внимание? И у каких команд больше шансов пройти дальше? Эти и другие вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

— Матчей в этом туре действительно очень много из-за нового формата. Есть не самые яркие вывески, например, «Олимпиакос»—«Пафос». Но пропустить встречу «Ювентуса» и «Боруссии», «Баварии» и «Челси», «Ньюкасла» и «Барселоны» практически невозможно. Нам еще выбирать придется из всего этого многообразия, потому что многие противостояния начинаются в одно и то же время. Какие матчи смотри сегодня?

— На первом месте, конечно же, «Ювентус» и «Боруссия», на втором, наверное, «Атлетик» и «Арсенал», а на третьем — «Реал» и «Олимпик». Не факт, что «Реал» деклассирует «Марсель». Команда Роберто Де Дзерби потрясающая, это сейчас лидер французского футбола наравне с ПСЖ. Да, состав не такой звездный, но звезды есть, чего стоит хотя бы Мейсон Гринвуд, который просто так вернулся после своей дисквалификации. Поэтому все может быть. При этом мы помним, как «Реал» начал прошлую Лигу чемпионов.

— Кстати, победа «Реала» в «Лиге Ставок» идет за 1,4. А в матче «Ювентус»—«Боруссия» можно поставить с коэффициентом 1,8 на то, что обе забьют. Стоит ли быть аккуратнее со ставками на «Реал»?

— Мне кажется, да, потому что Хаби Алонсо еще только строит свою команду. Да, там есть потрясающий Килиан Мбаппе, который наконец-то стал играть как лучший нападающий мира. Можно взять, допустим, победу «Реала» по офсайдам — это классика с наличием Мбаппе на поле. Но все равно команда еще строится. А «Марсель» прекрасен, он тоже отлично начал сезон, провел шикарный прошлый сезон. Это атакующая, яркая, веселая, крутая команда, поэтому она может сегодня удивить. И я тоже думаю, что в матче «Ювентус»—«Боруссия» обе забьют. У одних шикарная атакующая линия, у вторых Серу Гирасси. Если мы говорим о Дортмунде, который так забивает, как не забивали в Германии со времен Пьер-Эмирика Обамеянга и Роберта Левандовского. Поэтому отличный вариант ставки.

— Я не обратил внимания на матч «Атлетик»—«Арсенал», потому что в Бильбао совсем не верю. Мне кажется, что «Арсенал» просто переедет этот «Атлетик».

— Я согласен. Эрнесто Вальверде недавно спросили как раз о матчах против топовых команд в Лиге чемпионов, на что он ответил: «Мы все понимаем. Лига чемпионов — это хорошо, Лига чемпионов — это большие деньги. Но в этом сезоне у нас основной акцент сделан на La Liga». Конечно же, у Бильбао выйдет основной состав, но нужно понимать, что против такого «Арсенала» у него шансов немного. И учитывая такую мотивацию Эрнесто Вальверде, что основная цель — это La Liga, тут всё понятно, мне кажется.

— Поэтому коэффициент 1,83 на победу «Арсенала» в гостях очень даже неплохой. А завтра пройдут другие яркие матчи, например, «Аякс»—«Интер», «Бавария»—«Челси». На что здесь обратить внимание, что тут главное?

— На мой взгляд, встреча «Баварии» и «Челси» — это прямо красотища. «Бавария» тоже мощно начала сезон с Гарри Кейном, Майклом Олисе, который так не играл, даже когда был в Англии в каких-то матчах против «Кристал Пэлас», против клубов третьего дивизиона в Кубке Английской футбольной лиги, настолько он монструозен. И, конечно же, «Челси», который выздоравливает, над которым смеялись после всех этих многомиллионных покупок, после этого состава на 60 человек. Но в итоге сейчас при Энцо Мареска команда оживает, возвращается и хотя бы напоминает тот классический «Челси», к которому мы привыкли. Поэтому, мне кажется, это матч номер один, если берем завтрашний день.

— Ставим на победу ПСЖ над «Аталантой», не задумываясь, я так понимаю?

— Да. В самом начале сезона все может случиться, но тут Адемола Лукман — все-таки главная звезда «Аталанты». Сейчас непонятно, сыграет он или нет, скорее всего, нет, потому что он там скандалил, хотел в «Интер» уйти, тренировался, бегая по кругу. А «Аталанта» без него и с ним — это две разные команды. То же самое можно сказать про Джан Пьеро Гасперини и Ивана Юрича — с разными тренерами это разные команды. Это тоже нужно понимать.

— И у нас есть «Манчестер Сити»—«Наполи» и «Ньюкасл»—«Барселона» послезавтра. Здесь я совсем потерялся, честно говоря. Буду смотреть, скорее всего, «Ньюкасл» и «Барселону», именно из-за «Барселоны».

— Мне кажется, просто нужно брать все возможные гаджеты и смотреть как можно больше матчей. Это Лига чемпионов с новым форматом, так ее боялись, а в итоге это красотища неземная с огромным количеством крутых встреч.