В январе—августе посещаемость ТЦ юга России снизилась на 3%

Посещаемость торговых центров юга России в августе выросла более чем на 7% по сравнению с июлем, однако годовая динамика остается отрицательной. По данным Mall Index, показатель числа посетителей на 1 тыс. кв. м в январе—августе 2025 года оказался на 3% ниже уровня прошлого года, рассказал «Ъ-Кубань» руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Августовский рост объясняется традиционным сезонным фактором подготовки к осени, но в сравнении с тем же месяцем 2024 года трафик оказался ниже на 3%. Таким образом, краткосрочные всплески не компенсируют общий спад: по итогам первых восьми месяцев фиксируется снижение посещаемости.

Эксперты отмечают, что торговые центры региона продолжают сталкиваться с давлением экономических ограничений и конкуренцией со стороны онлайн-каналов. При этом офлайн-ритейл удерживает позиции в сегментах, где критичны доверие, сервис и возможность выбора на месте.

Вячеслав Рыжков