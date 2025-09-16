Верховный Суд УР подтвердил приговор сиделке пансионата за избиение пенсионерки

Верховный Суд Удмуртии оставил в силе приговор Ленинского райсуда Ижевска, осудившего 59-летнюю сиделку из пансионата «Сиреневый сад» за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть пенсионерки (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Напомним, с 13 на 14 июля 2024 года подсудимая в пансионате «Сиреневый сад» жестоко избила — нанесла множество ударов руками и ногами — постоялицу 1937 года рождения, находящуюся в беспомощном состоянии. Сиделка скинула потерпевшую с кровати на кафельный пол: она ударилась головой и получила закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая через три недели скончалась в ГКБ №7.

Защитник подсудимой подал апелляционную жалобу и просил переквалифицировать действия на более мягкий состав — причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Прокурор и племянник потерпевшей выступили против этого. После рассмотрения дела Верховный Суд отклонил доводы жалобы как необоснованные и подтвердил законность приговора.

Анастасия Лопатина