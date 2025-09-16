Боррель: Израиль должен быть изолирован на международном уровне из-за Газы

Израиль должен находиться в международной изоляции из-за ударов по сектору Газа. Такое мнение высказал экс-глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью радио Onda Cero.

Господин Боррель сравнил перспективу введения этих мер по отношению к Израилю с теми, что ранее были применены к России. Он уточнил, что изоляция может касаться международных соревнований и культурных мероприятий.

Как сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью, 17 сентября ведомство предложит комплекс ограничений в отношении Израиля. Пакет мер, пояснила она, включит в себя приостановку некоторых положений соглашения об ассоциации с еврейским государством.

Сегодня комиссия ООН опубликовала независимое расследование ситуации в секторе Газа. В нем действия Израиля на территории анклава были признаны геноцидом. В МИДе Израиля не согласились с таким определением и заявили об антисемитской сущности авторов доклада.