ФАС выявило незаконное делегирование организации похорон в Кагальницком районе

Администрация Кагальницкого района расторгла контракт на оказание ритуальных услуг с индивидуальным предпринимателем после вмешательства антимонопольной службы. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, в ведомство поступила информация о том, что органы местного самоуправления передают иным лицам свои обязанности по организации похорон. Проверка подтвердила информацию. По закону такие услуги могут оказывать только сами органы и их унитарные предприятия, уточняют в ФАС.

Константин Соловьев