Средний размер потребкредита в Челябинской области вырос на 12%

В августе 2025 года средний размер потребительского кредита в Челябинской области составил 180,5 тыс. руб., увеличившись к предыдущему августу на 12,1%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В среднем по стране средний размер потребкредита в конце лета был на уровне 206,8 тыс. руб. Это на 20,3% больше прошлогоднего показателя. Самый сильный рост показателя зафиксировали в Ленинградской области (+32%), Санкт-Петербурге (+29,8%), Москве (+26,6%), Московской области (+25%) и Республике Татарстан (+21,3%). В топе регионов по средней сумме займа оказались Москва (397,2 тыс. руб.), Санкт-Петербург (333,6 тыс. руб.), Московская (293,2 тыс. руб.), Тюменская с ХМАО и ЯНАО (232,5 тыс. руб.) и Ленинградская (228 тыс. руб.) области.

Виталина Ярховска