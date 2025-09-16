Водитель-курьер вошел сентябрьский топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Ижевске

На первом месте в топе самых высокооплачиваемых вакансий сентября в Ижевске оказалась должность водителя категории «Е» в розничной сети с зарплатой от 146 до 203 тыс. руб., следует из исследования сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Следом идет вакансия заведующего терапевтическим отделением в госпитале, где оплата варьируется от 100 до 180 тыс. руб. Также в топ высокооплачиваемых предложений попала вакансия инженера-программиста станков с числовым программным управлением, кандидат может рассчитывать на зарплату от 90 до 110 тыс. руб.

На четвертой строчке рейтинга позиция руководителя собственного производства и пекарни в сети супермаркетов с оплатой от 87 до 92 тыс. руб. Замыкает список вакансия водителя-курьера, по которой предлагается зарплата от 84 до 127 тыс. руб.

Анастасия Лопатина