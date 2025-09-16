Жители Адыгеи потратили на витамины и БАДы для иммунитета 104,8 млн рублей

Жители и гости Адыгеи в январе—июле 2025 года купили в аптеках 247,4 тыс. упаковок витаминов и БАДов для укрепления иммунитета на сумму 104,8 млн руб. В денежном выражении объем продаж вырос на 16,8%, а в натуральном — сократился на 6,3%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

В топ-10 брендов витаминов и БАДов для укрепления иммунитета по стоимостному объему продаж вошли «Магне В6» (13,1 млн руб.), «Мильгамма» (7,4 млн руб.), «Аквадетрим» (5,7 млн руб.), «Фортедетрим» (5,1 млн руб.), «Оллвит» (4,3 млн руб.), «Консумед» (3,8 млн руб.), «Супрадин» (3,6 млн руб.), «Элевит» (2,9 млн руб.), «Фемибион» (2,8 млн руб.), «Миролла» (2,5 млн руб.).

«Снижение спроса на витамины и БАДы в натуральном выражении на фоне роста объема продаж — типичная картина при перераспределении спроса в сторону более дорогих форматов, а также роста популярности онлайн-продаж. При этом на рынке этих товаров есть серьезные проблемы. Во-первых, широкий ассортимент БАДов рекламируется без доказательной базы. Во-вторых, потребление препаратов с яркими упаковками с надписью "иммунитет" часто заменяет нормальное питание и обследование. В-третьих, многие потребители считают, что регулярный прием БАДов — способ "подтолкнуть иммунитет", и забывают о важности диагностики и в целом образа жизни»,— комментирует эксперт Центра технологий здоровья, академик естественных наук Игорь Берлинский.

Среди мифов эксперт называет мнение, что БАДы защищают от вирусов, или что, если кто-то пьет многокомпонентный «иммунный комплекс», ему не нужно сдавать анализы и правильно питаться. «Это неверно и опасно. Иммунитет нужно поддерживать комплексно: через питание, образ жизни, физическую активность, мониторинг здоровья с помощью обследований или даже электрофункционального тестирования»,— резюмировал Игорь Берлинский.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Адыгее продажи противовирусных препаратов упали на 17% в 2025 году.

Маргарита Синкевич