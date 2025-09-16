В ДТП под Саратовом погиб водитель отечественной легковушки

В результате ДТП в Марксовском районе Саратовской области погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 13:25 сегодня, 16 сентября, в районе села Раскатово. Там водитель автомобиля «ВАЗ-21124» 1971 года рождения съехал с дороги и протаранил столб.

Находившийся за рулем отечественного транспортного средства мужчина погиб, женщину из этой машины увезли в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов