В ЕС считают, что только международный суд может решать, был ли в Газе геноцид

Только международный суд может установить, совершал ли Израиль геноцид в секторе Газе, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни. Сегодня действия Израиля признала геноцидом комиссия ООН.

«Определять, были ли совершены международные преступления, включая геноцид, в компетенции национальных судов, а также международных судов и трибуналов»,— сказал представитель ЕС на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Комиссия, созданная Советом ООН по правам человека, установила, что Израиль с 7 октября 2023 года совершил в анклаве «четыре акта геноцида». В их число входят убийство палестинцев, причинение им серьезных травм, а также «умышленное создание условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение». МИД Израиля назвал доклад «фальшивым» и призвал распустить эту комиссию.

О международной реакции на действия Израиля — в материале «Ъ» «Против Израиля ставят арабский военный блок».