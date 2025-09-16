Наемника, воевавшего на стороне Украины, признали виновным в убийствах в США

Федеральный суд в Форт-Майерс в США признал виновным бывшего военнослужащего армии Соединенных Штатов Крейга Остина Ланга в убийстве двух человек в штате Флорида и в подготовке убийств граждан других государств. До нынешнего суда Ланг почти десять лет находился в розыске. Он скрывался от правосудия на службе наемным военным, в том числе на Украине. Как сообщает Financial Times, приговор ему будет вынесен в марте 2026 года.

Ланг начал службу в 2008 году, участвовал в кампаниях ВС США в Ираке и Афганистане. В 2014 году его уволили из армии: он самовольно оставил часть и отправился через всю страну выяснять отношения с бывшей женой. В 2015 году Ланг оказался на Украине, где воевал вместе с другими иностранцами на востоке. Кроме того, он пытался вступить в исламистскую террористическую группировку «Аш-Шабаб». На Украине Ланг женился на местной жительнице и у них родились дети.

Там же он сошелся с другим наемником Алексом Цвифельхофером, с которым задумал поучаствовать в заговоре по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Они начали собирать для этого оружие и деньги. Наемники зарабатывали грабежом американцев. Их жертвами стала чета Лоренцо во Флориде, которую они застрелили при попытке ограбить. В 2019 году Ланг был задержан на Украине по ордеру Интерпола, но обратился в Европейский суд по правам человека и на четыре года сумел отсрочить себе экстрадицию в США, заявляя, что там его казнят. Власти Соединенных Штатов гарантировали не назначать Лангу смертную казнь. В 2024 году украинские спецслужбы передали его американцам. Максимальное наказание, которое может грозить Лангу в США — пожизненное лишение свободы.

