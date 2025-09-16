Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Следствие возбудило дело после возгорания регистрового судна под Саратовом

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту возгорания регистрового судна (ч. 1 ст. 263 УК РФ) в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно релизу, возгорание в машинном отсеке регистрового судна произошло утром 16 августа этого года в акватории Волги на территории Хвалынского района. Ущерб в результате серьезных повреждений судна оценили на сумму 46 млн руб. Никто не пострадал.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит провести судебные экспертизы.

Павел Фролов