Полиция Краснодара проверяет сообщения о мужчине с пистолетом на территории ЖК
Полиция Краснодара проводит проверку информации о человеке с предметом, похожим на пистолет, в одном из жилых комплексов краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
16 сентября в дежурную часть УМВД по Краснодару поступила информация о неизвестном, который ходил с предметом, напоминающим пистолет, по территории ЖК «Южный парк». Сотрудники полиции прибыли на место происшествия.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и опрашивают свидетелей и очевидцев случившегося.