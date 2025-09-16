Полиция Краснодара проверяет сообщения о мужчине с пистолетом на территории ЖК

Полиция Краснодара проводит проверку информации о человеке с предметом, похожим на пистолет, в одном из жилых комплексов краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

16 сентября в дежурную часть УМВД по Краснодару поступила информация о неизвестном, который ходил с предметом, напоминающим пистолет, по территории ЖК «Южный парк». Сотрудники полиции прибыли на место происшествия.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и опрашивают свидетелей и очевидцев случившегося.

Алина Зорина