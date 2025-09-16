«Новоросметалл» оспаривает взыскание 679 млн рублей в пользу металлотрейдера

«Новоросметалл» подал кассационную жалобу на определение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о взыскании 679 млн руб. в пользу металлотрейдера «Металлокомплект-М». Информация об этом содержится в материалах картотеки суда.

Жалоба принята к рассмотрению. Заседание кассационной инстанции назначено на 22 октября 2025 года.

В августе этого года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с «Новоросметалла» 679 млн руб. задолженности. Ранее Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с компании в пользу «Металлокомплект-М» неосновательное обогащение в размере 610,8 млн руб. и проценты на сумму 68,2 млн руб.

Долг образовался из-за ненадлежащего выполнения обязательств по договору поставки продукции от 2022 года между «Металлокомплект-М» и «Новоросметаллом». В качестве обеспечительной меры суд наложил арест на счета «Новоросметалла».

«Новоросметалл» подавал встречное требование к «Металлокомплект-М» о взыскании 39,4 млн руб. штрафа по тому же договору. Компания обосновывала претензию тем, что покупатель отказался принимать товар и намеревался пересмотреть согласованные цены на продукцию. Суд отклонил данное требование. Обе компании подали апелляционные жалобы на решение суда.

Алина Зорина