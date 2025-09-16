Газовиков Анапы оштрафовали за нарушения при обслуживании оборудования
Руководство анапской газораспределительной организации привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В суде были рассмотрены дела по нарушениям правил обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Троим виновным назначены штрафы в размере 50 и 100 тыс. руб.
Прокуратура выявила нарушения процедуры проведения работ в многоквартирном доме. Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений, он также привлечен к дисциплинарной ответственности.