Газовиков Анапы оштрафовали за нарушения при обслуживании оборудования

Руководство анапской газораспределительной организации привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде были рассмотрены дела по нарушениям правил обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Троим виновным назначены штрафы в размере 50 и 100 тыс. руб.

Прокуратура выявила нарушения процедуры проведения работ в многоквартирном доме. Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений, он также привлечен к дисциплинарной ответственности.

Анна Гречко