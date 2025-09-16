Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Газовиков Анапы оштрафовали за нарушения при обслуживании оборудования

Руководство анапской газораспределительной организации привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде были рассмотрены дела по нарушениям правил обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Троим виновным назначены штрафы в размере 50 и 100 тыс. руб.

Прокуратура выявила нарушения процедуры проведения работ в многоквартирном доме. Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений, он также привлечен к дисциплинарной ответственности.

Анна Гречко

Новости компаний Все