Белоруссия одобрила соглашение с Россией о защите граждан от преследования извне

Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала соглашение с Россией о мерах защиты граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции. Документ был подписан 13 марта на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве.

О содержании документа рассказал первый замглавы МИД Белоруссии Сергей Лукашевич. Соглашение устанавливает круг лиц, на которых распространяется иммунитет. Также закреплены процедуры рассмотрения запросов третьих сторон в отношении защищаемых лиц, установлен список оснований для отказа в исполнении таких запросов. Кроме того, за высшими должностными лицами Белоруссии и России признается персональный иммунитет.

Помимо этого в соглашении упомянут порядок противодействия «практике злоупотребления» международными судами или трибуналами своей компетенцией для «политически мотивированных и неправомерных действий» в отношении россиян или белорусов. Соглашением также предусмотрена защита конфиденциальной информации. Господин Лукашевич убежден, что подобные документы «посылают сигнал» другим странам о том, что Москва и Минск будут противостоять «политизации и произволу» в сфере уголовной юрисдикции.

«Представленное соглашение с Российской Федерацией стало, безусловно, первым таким международным договором, что вполне ожидаемо с учетом уровня наших стратегических отношений»,— отметил он (цитата по ТАСС).