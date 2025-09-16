Просто футбол
Ростовский клуб обыграл на домашней арене соперника из Москвы
В столице Дона состоялся футбольный матч восьмого тура МИР Российской премьер-лиги. На домашней арене клуб «Ростов» встретился со столичным ЦСКА. Итог поединка — 1:0 в пользу ростовчан. Константин Кучаев точным ударом направил мяч в ворота соперников на 7-й минуте матча. Он так и остался единственным голом за все время игры. Победив в ней, ФК «Ростов» прервал беспроигрышную серию армейцев в чемпионате России. Подробности этой исторической встречи — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
