Просто футбол

В столице Дона состоялся футбольный матч восьмого тура МИР Российской премьер-лиги. На домашней арене клуб «Ростов» встретился со столичным ЦСКА. Итог поединка — 1:0 в пользу ростовчан. Константин Кучаев точным ударом направил мяч в ворота соперников на 7-й минуте матча. Он так и остался единственным голом за все время игры. Победив в ней, ФК «Ростов» прервал беспроигрышную серию армейцев в чемпионате России. Подробности этой исторической встречи — в фотогалерее «Ъ-Ростов».



Матч проходил в донской столице на стадионе «Ростов Арена» Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби прессингует защитника ЦСКА Жоау Виктора Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Капитан «Ростова» Константин Кучаев ведет мяч в окружении игроков ЦСКА Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Игроки «Ростова» празднуют забитый мяч в ворота ЦСКА. На 7-ой минуте матча отличился Константин Кучаев Игроки «Ростова» Сезар Роналду (слева) и Дмитрий Чистяков (справа) пытаются отобрать мяч у московских соперников Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби сбрасывает мяч защитнику «желто-синих» Илье Вахании. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев готовится встречать ростовчан Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин (в центре) ведет мяч. Ему противостоит защитник ЦСКА Жоау Виктор. Слева — игрок «Ростова» Сезар Роналду Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби «ставит корпус» в борьбе с Артемом Шуманским. На переднем плане — защитник ЦСКА Игорь Дивеев. На заднем плане — его коллега по клубу Данил Круговой, судья Сергей Карасев и защитник «Ростова» Давид Семенчук Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Полузащитник «Ростова» Сезар Роналду борется за мяч с игроком ЦСКА Мойсесом Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выбивает мяч. Слева — игрок армейцев Иван Обляков, справа — капитан «Ростова» Константин Кучаев. Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ