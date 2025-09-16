Суд подтвердил наказание анапчанину за повторное вождение в нетрезвом виде

В Анапе суд подтвердил законность приговора местному жителю, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый факт управления автомобилем в нетрезвом виде был зафиксирован в 2021 году — тогда мужчине назначили 280 часов обязательных работ и запрет на управление транспортом на два года. За повторное нарушение он получил 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, лишение прав на три года и конфискацию автомобиля.

Кассация, ссылаясь на малую тяжесть деяния и оформление машины на мать осужденного, изменения приговора не добилась. Суд признал наказание и конфискацию автомобиля законными, отметив их направленность на защиту участников дорожного движения.

Анна Гречко