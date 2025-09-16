В Новороссийске спасли пенсионерку, которой стало плохо в запертой квартире

В Новороссийске спасатели совместно с полицией помогли пожилой местной жительнице, которая несколько дней не могла подняться после падения в доме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник городской службы спасения Алексей Одеров.

По информации ведомства, к спасателям обратились родственники женщины, обеспокоенные тем, что она не отвечает на звонки. Спасатели вскрыли входную дверь квартиры и обнаружили пенсионерку на полу.

Специалисты оказали пострадавшей доврачебную помощь и вызвали скорую. После этого они помогли медикам транспортировать пациентку.

Анна Гречко