Слюсарь: донские семьи получили сертификаты на 2 млрд рублей

В Ростовской области 500 многодетных семей получили земельные сертификаты с начала 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам господина Слюсаря, программа действует на Дону с 2020 года. За пять лет работы сертификаты получили более четырех тысяч семей на общую сумму около двух млрд руб.

«В 2025 году мы направили на эти цели почти 290 млн рублей из областного бюджета. Это инвестиция в будущее нашей области и наших детей»,— пояснил руководитель региона.

Глава Ростовской области уточнил, в период 2025-2027 годов земельные сертификаты планируют выдать еще примерно 2,5 тыс. донских семей. На реализацию программы предусмотрено 1,7 млрд руб. Размер выплаты в следующем году составит 583,1 тыс. руб.

Валентина Любашенко