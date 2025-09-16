ВС России поразили на Украине базу горючего и склады БПЛА

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки поразили на территории Украины базу горючего, а также место хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Среди целей пораженных российской армией, по данным министерства, также оказались логистический узел, где распределялось вооружение и военная техника ВСУ. Ведомство уточнило, что всего поражено как минимум 153 района Украины.

За те же сутки российские средства ПВО сбили 357 БПЛА.