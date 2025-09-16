Володин сообщил о встрече с Путиным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил на пленарном заседании нижней палаты парламента. Он рассказал, что накануне встретился с президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы обсуждали совершенно подробно наши планы, которые до этого проговаривали с руководителями наших фракций»,— уточнил господин Володин на заседании.

Спикер Госдумы также передал коллегам слова благодарности от президента за проделанную работу и пожелания эффективного труда в будущем. По словам Вячеслава Володина, глава государства делает все для развития парламентаризма в России и защиты прав граждан. «Нам со своей стороны, конечно, надо сделать все для повышения качества работы»,— заключил он.