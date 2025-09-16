Уральский бизнесмен Артем Биков посетил инаугурацию губернатора Дениса Паслера

Уральский бизнесмен Артем Биков, владеющий крупными активами в сфере ЖКХ, в отношении которых был подан иск Генпрокуратуры, посетил инаугурацию избранного губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Урал», также присутствующий на церемонии в киноконцертном комплексе «Космос».

Напомним, Генпрокуратура намерена изъять в доход государства активы, принадлежащие бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Среди имущества — крупные энергокомпании, работающие в регионах Уральского федерального округа. Соответствующий иск поступил в Ленинский райсуд Екатеринбурга. В «Корпорации СТС» Бикова и Боброва с иском Генпрокуратуры не согласны. Там утверждают, что Артем Биков после начала специальной военной операции (СВО) отказался от гражданства Австрии.

«Не соответствует действительности распространяемая в СМИ информация о том, что Алексей Бобров и Артем Биков покинули территорию Российской Федерации. Алексей Бобров и Артем Биков никуда из страны не уезжали, находятся в России»,— ранее комментировали в пресс-службе «Корпорации СТС».

Мария Игнатова