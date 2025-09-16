Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Внедорожник насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Ленобласти

Пенсионер погиб после наезда автомобиля УАЗ «Патриот» в деревне Дятлицы Ломоносовского района Ленобласти. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Трагический инцидент случился накануне вечером на на 9 километре автодороги «Анташи-Ропша-Красное Село». Управлявший внедорожником водитель сбил пересекавшего проезжую часть по освещенному переходу 87-летнего пешехода. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали сбившего первоклассницу водителя.

Артемий Чулков

