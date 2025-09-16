В Краснодаре временно ограничат движение транспорта по Тургеневскому мосту

С 23:00 16 сентября до 15:00 17 сентября на Тургеневском мосту в Краснодаре временно ограничат движение транспорта. Это необходимо для монтажа балок нового пролетного строения, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ограничения будут кратковременными — по 10 минут. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом временных изменений.

Капитальный ремонт Тургеневского моста начался в середине апреля 2025 года. Работы проводят благодаря принятой инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и поддержке ЗСК масштабной краевой программы развития дорожно-транспортной сети «25/35», рассчитанной на 10 лет.

Алина Зорина