В Сочи перед судом предстанет директор автосервиса за фиктивный ремонт машин

Директора автосервиса в Сочи обвиняют в мошенничестве — мужчина три месяца предоставлял фальшивые документы о ремонте автомобилей, которые состоят на балансе одного из госучреждений курорта. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

47-летний предприниматель выиграл аукцион и получил государственный контракт на техническое обслуживание и ремонт автомобилей одного из муниципальных учреждений курорта. Общая стоимость договора составила 1,6 млн руб.

В течение трех месяцев руководитель автосервиса подавал подложные документы о выполненных работах и установленных деталях. При проверке выяснилось, что ремонт фактически не проводился. Маркировка запасных частей на машинах учреждения не совпадала с данными в отчетных актах.

Полученные за несуществующие услуги бюджетные средства в размере свыше 320 тыс. руб. предприниматель перечислил на собственный счет и использовал в личных целях. Уголовное дело передано в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Алина Зорина