Мэрия Перми требует снести магазин ДОСААФ

Администрация Мотовилихинского района города Перми обратилась в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к местному отделению общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Мотовилихинского района Перми о признании самовольной постройкой здания магазина, расположенного по адресу: город Пермь, ул. 1905 года, 18а. Согласно открытым источникам, сейчас в одноэтажном здании расположен магазин табачных изделий.

Как следует из определения суда, администрация Мотовилихинского района просит снести самовольную постройку. Суд принял иск в работу. Заседание арбитражного суда назначено на 7 октября 2025 года.