СК установит причины задержки расселения аварийного дома в Ростове-на-Дону

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки нарушения жилищных прав семьи из Ростова-на-Дону, которой пять лет не предоставляют благоустроенное жилье взамен квартиры в аварийном доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации, распространенной в средствах массовой информации, в 2020 году многоквартирный дом на улице Петровской, построенный в 1917 году, признали непригодным для проживания из-за значительного физического износа и разрушения конструкций. Здание расселили, однако одной из жительниц и ее совершеннолетней дочери до сих пор не предоставили благоустроенную квартиру.

Семья вынуждена проживать в небезопасных условиях, отмечают правоохранители. Квартира семьи систематически затапливается, а в этом месяце в ней обрушились потолочные перекрытия. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли. В СК организовали процессуальную проверку.

Константин Соловьев