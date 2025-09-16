В донских лесах очаги изумрудной златки не обнаружены

На землях лесного фонда Ростовской области по состоянию на начало сентября 2025 года очаги ясеневой изумрудной златки не обнаружены . Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства природных ресурсов и экологии.

В августе глава региона Юрий Слюсарь заявил, что «за пять лет златка повредила 320 га ясеневых насаждений в Ростове-на-Дону». По его словам, требуется срочное вмешательство для защиты оставшихся зеленых территорий и предотвращения распространения насекомого.

«По результатам лесопатологического мониторинга, проведенного филиалом ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Волгоградской области», на начало сентября 2025 очаги ясеневой изумрудной златки на землях лесного фонда Ростовской области не зарегистрированы»,— уточнили в пресс-службе.

По информации ведомства, в регионе работают шесть лесных питомников общей площадью 60,9 га с продуцирующей площадью 32,5 га. Ежегодно здесь выращивают около пяти-шести млн сеянцев хвойных и лиственных пород, однако только 60-70% относятся к стандартному посадочному материалу. Для обеспечения санитарной безопасности лесных массивов министерство ежегодно проводит лесопатологическое обследование на площади около четырех тыс. га.

Валентина Любашенко