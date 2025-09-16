Жителей Краснокамска, организовавших нарколабораторию, приговорили к длительным срокам

УФСБ России по Пермскому краю пресечена деятельность кустарного производства наркотиков в Краснокамске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: УФСБ по Пермскому краю

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ были установлены двое жителей Краснокамска, организовавшие в жилом домовладении кустарное производство сильнодействующего наркотика. В ходе обыска в доме изъято 500 г мефедрона, 2 кг прекурсоров и лабораторное оборудование.

Краснокамский суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на срок 11 и 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере от 200 тыс. до 300 тыс. руб.