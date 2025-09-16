Во вторник вечером, 16 сентября, стартует Лига чемпионов. В новом сезоне UEFA планирует потратить почти €2,5 млрд на призовые отчисления. Только за участие в общем этапе каждая команда получит около €19 млн, а за победу на общем этапе клубу будут выплачивать больше €2 млн. Победитель прошлого сезона, французский клуб ПСЖ, получил от UEFA около €150 млн. Кто претендует на победу в новом сезоне? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов болельщиков ждут 18 матчей, которые организаторы разнесли аж на три дня. Конечно, сейчас появилась и масса проходных игр, но это издержки нового формата. В основном же программа на старте очень достойная. Стоит обратить внимание на матч в Турине, где «Ювентус» будет принимать дортмундскую «Боруссию». С точки зрения букмекеров, именно эта встреча в первый день самая непредсказуемая. Без сомнения, у «старой синьоры» есть определенное преимущество, но разницу в коэффициентах катастрофической не назовешь. В «Лиге Ставок» пари на победу «Ювентуса» идет за 2,1, а успех Дортмунда — за 3,7.

Вообще в первом туре много результатов, которые на первый взгляд предсказать несложно. Без неожиданностей не обойдется, но такого количества ошибок, как прошлом сезоне, когда гранды регулярно теряли очки в играх с аутсайдерами, скорее всего, не будет, считает футбольный аналитик Константин Клещев: «Постараются создать какой-то запас с первых туров, чтобы потом в зависимости от турнирной ситуации решать, кому дать поиграть, кому дать отдохнуть, как решить проблемы в чемпионате, если они вдруг возникнут с учетом ведения борьбы на два фронта. Большие клубы на то и большие, чтобы не повторять ошибок прошлого».

В среду, 17 сентября, вывески будут еще ярче. В дело вступит действующий победитель Лиги чемпионов прошлого сезона «Пари Сен-Жермен», который принимает итальянскую «Аталанту». Кроме того, «Ливерпуль» сойдется с мадридским «Атлетико», а «Бавария» в Мюнхене сыграет с «Челси», не говоря уже о матче «Аякс»—«Интер». Главными претендентом на победу в этом сезоне считается «Ливерпуль». По крайней мере, суперкомпьютер поставил на первое место именно красных. В «Лиге Ставок» взять победу британского клуба в турнире можно за 7, тот же коэффициент у ПСЖ. Хотя во Франции очередного подвига от команды Луиса Энрике ждут не все, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «Все ожидают, что будет сложнее в этом году, потому что повторить успех всегда тяжелее, чем впервые выиграть Кубок. В принципе, я согласен с местной прессой, которая говорит, что будет гораздо сложнее. Но они фавориты, они должны доходить до полуфиналов точно».

В четверг феерия Лиги чемпионов продолжится, и поклонников футбола снова ждет непростой выбор. Здесь запланированы сразу два матча с приставкой «супер»: «Манчестер Сити»—«Наполи» и «Ньюкасл»—«Барселона». Стоит сказать, что в нашей стране именно «Барселону» считают главным претендентом на победу в турнире. По крайней мере, 20% клиентов «Лиги Ставок» взяли такое пари с коэффициентом 11. Но это всё далекие перспективы, а для начала сине-гранатовым нужно справится с «Ньюкаслом», причем в Великобритании. Букмекеры, конечно же, оставляют команде Ханса-Дитера Флика больше шансов на успех, но здесь, заключая пари, нужно быть осторожным. Даже комментатор и блогер Васант Балан, который не раз говорил, что фанат «Барселоны», перед игрой с «Ньюкаслом» отдает предпочтение хозяевам: «Я, вообще, вижу фаворитом "Ньюкасл". Объясню почему — травмы Френки де Йонга, Кейта Бальде, Гави, пока что не очень хорошая форма у Маркуса Рэшфорда, игра с "Райо Вальекано" и вот эта высокая линия — там можно вообще пролететь». К тому же на поле не будет главной звезды «Барселоны» Ламина Ямаля.

Наверняка найдутся желающие хоть одним глазком посмотреть, как дебютирует в основной сетке турнира «Кайрат» из Казахстана, которого ждет в гости лиссабонский «Спортинг». Кстати, в «Лиге Ставок» взять победу дебютанта можно с невероятным коэффициентом — 28. Всё это футбольное шоу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Каждый день первые два матча, обычно не самые яркие, стартуют в 19:45. А затем в 22:00 главное блюдо из четырех встреч, где сегодня будем выбирать из противостояний «Реал»—«Марсель», «Ювентус»—«Боруссия», «Тоттенхем»—«Вильяреал» и «Бенфика»—«Карабах».

Владимир Осипов