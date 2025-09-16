Лавров: нет недружественных стран, есть недружественные к России правительства

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство отходит от употребления термина «недружественные страны». На замену ему приходит понятие недружественных правительств.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Лавров

«Постепенно отходим от термина недружественные страны, хотя в законодательстве он остается,— сказал господин Лавров на пресс-конференции (цитата по "РИА Новости"). — Но, как президент (РФ Владимир Путин. — "Ъ"), недавно выступая, по-моему, на одном из мероприятий во Владивостоке, подчеркнул, что у нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественное правительство по отношению к Российской Федерации».

Перечень иностранных государств, «совершающих недружественные действия» в отношении РФ, российских граждан или юридических лиц был утвержден правительством РФ еще в 2021 году. На первом этапе в него входили лишь США и Чехия. После начала боевых действий на Украине в перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания (включая коронные владения Британской короны и Британские заморские территории), страны-члены Евросоюза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония. США также остались среди «недружественных».

Подробнее — в материале «Ъ» «Если друг оказался вдруг и не США, и не чех, а — так».

Анастасия Домбицкая