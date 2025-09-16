Британия пообещала «встретить силой» любые атаки российских БПЛА на НАТО

Великобритания потребовала прекращения «российской агрессии» в отношении Польши и иных стран после инцидента с беспилотниками. МИД страны подчеркнул, что Лондон «един с Польшей, Румынией, Украиной и союзниками по НАТО» и готов отвечать на любые нападения. Об этом говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства, опубликованного в связи с вызовом российского посла.

Поводом для вызова представителя посольства РФ в Лондоне стало «беспрецедентное нарушение воздушного пространства НАТО», заявили в британском МИД. По итогам визита посла Андрея Келина российская дипмиссия указывала, что британское ведомство не предоставило никаких доказательств причастности России к инциденту в Польше. Однако власти Великобритании убеждены в том, что ответственность лежит на российской стороне.

«Реакция сил НАТО демонстрирует, насколько серьезно Альянс относится к действиям России, — говорится в заявлении. — Мы усиливаем оборону восточной границы Альянса, используя новейшие технологии, в том числе вооружения для противодействия беспилотникам».

В МИД добавили, что «продолжающаяся агрессия» России «только укрепляет единство союзников по НАТО». «Любые новые вторжения будут встречены силой», — добавили в министерстве.

Минобороны РФ заявляло, что в ночь на 10 сентября, когда в воздушное пространство Польши вторглись дроны, удары по целям на этой территории не планировались. В российском ведомстве также подчеркивали, что дальность полета указанных БПЛА не превышает 700 км. При этом в Минобороны выразили готовность к консультациям.