Прокуратура выявила хищение земель на 130 млн рублей в Анапе

Прокуратура Анапы выявила хищение государственных земельных участков стоимостью более 130 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Мошенники составили документы с ложными сведениями о местоположении, конфигурации и площади участков. Поддельные бумаги касались земель в границах хуторов Уташ и Нижняя Гостагайка, села Цибанобалка и поселка Пятихатки Анапского района. Из государственной собственности выбыли участки общей площадью более 7 га.

По материалам прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). На участки наложен арест.

Прокуратура готовит иски для исключения из Единого государственного реестра недвижимости недостоверных сведений о границах участков. Расследование дела поставлено на контроль.

Алина Зорина