С начала года общественный транспорт Краснодара перевез более 111 млн человек

С начала 2025 года всеми видами общественного транспорта Краснодара было перевезено свыше 111 млн человек. Об этом сообщает Business FM Краснодар.

По данным городского департамента транспорта, которые приводит издание, за три года пассажиропоток в краевой столице увеличился более чем на 17%. В 2022 году общественным транспортом воспользовались 146 млн человек, в 2023 году — 166 млн, а в 2024 году — почти 173 млн пассажиров.

Вячеслав Рыжков