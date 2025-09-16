Жителя Ейска осудят за драку с летальным исходом в караоке-клубе

В Ейске завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в ночь на 29 июня 2025 года в одном из караоке-баров города между посетителями произошла ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил оппонента кулаком по голове, а затем продолжил избиение на улице. Потерпевший скончался на месте до приезда скорой помощи.

Фигурант признал вину, находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.

Вячеслав Рыжков