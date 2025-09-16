В Сочи привились от гриппа свыше 43,7 тысячи жителей

В Сочи от гриппа привились свыше 43,7 тыс. человек. В медицинских учреждениях есть достаточный запас бесплатной отечественной вакцины для формирования коллективного иммунитета, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для удобства горожан на площади Флага в Сочи развернули мобильный пункт вакцинации. Он принимает желающих в рабочие дни с 10:00 до 16:00 мск.

Пока в городе не наблюдается увеличения числа обращений в больницы и госпитализированных с гриппом и ОРВИ.

«Надеемся сохранить эту тенденцию и будем продолжать активно вакцинироваться. В то же время мы должны быть готовы к любому развитию событий»,— заявил Андрей Прошунин.

Глава города поручил организовать выезды медиков на городские предприятия, в социальные учреждения и курортные организации. Это позволит сотрудникам получить вакцину, не отрываясь от работы.

Алина Зорина