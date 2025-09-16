Ввод жилья в Ставрополе в первом полугодии вырос в 1,5 раза

По итогам первого полугодия 2025 года строительная отрасль Ставрополя продемонстрировала уверенный рост, что позитивно влияет на жилищные условия граждан и экономику города. Об этом сообщил глава краевого центра Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилого фонда составила около 421,9 тыс. кв. м, что в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года. При этом 124,4 тыс. кв. м введено индивидуальными застройщиками, что на 16% больше прошлогоднего показателя. Кроме того, в городе введено в эксплуатацию порядка 28,7 тыс. кв. м помещений социальной и коммерческой инфраструктуры.

По данным Росстата, численность населения Ставрополя на начало 2025 года составляла 563 тыс. человек, что создает устойчивый спрос на жилье. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и других региональных программ в Ставрополе ведется строительство социальных объектов: новых школ и детских садов, в том числе школа №54 на 1550 мест и школа №47 на 825 мест вводятся в эксплуатацию, строительство новых образовательных учреждений продолжается.

Город уверенно занимает лидирующие позиции в Северо-Кавказском федеральном округе и входит в ТОП-15 по вводу жилья в России. В крае за первые семь месяцев 2025 года введено более 1,3 млн кв. м жилья, что подтверждает высокие темпы строительной активности.

Станислав Маслаков