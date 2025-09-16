Жителя Дербента задержали за попытку убить своих родителей

37-летний житель Дербента задержан по подозрению в покушении на убийство своих родителей, сообщает пресс-служба СУ СК по Дагестану.

Инцидент произошел ночью 15 сентября 2025 года в квартире подозреваемого. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил родителей кухонным ножом — не менее четырех раз отцу и не менее трех раз матери.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. По факту инцидента следственным отделом СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «убийство двух лиц» (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемого задержали, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте.

По закону за покушение на убийство двух лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 11 лет 6 месяцев.

Станислав Маслаков