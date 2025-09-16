РБК: юристы не исключают штрафов за оскорбительные эмодзи в переписке

Использование эмодзи в переписке само по себе редко служит основанием для штрафа за оскорбление. Однако в некоторых случаях, если будет доказан умышленный характер действия, за это может грозить ответственность. Об этом заявили опрошенные РБК юристы.

Управляющий партнер юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев пояснил, что, например, просто эмодзи с клоуном вряд ли квалифицируется судом как оскорбление. При этом суд учитывает общий контекст переписки — слова и обстоятельства, при которых использовался символ. Важно отличить личное недовольство от целенаправленного унижения достоинства. Для этого может проводиться лингвистическая экспертиза, оценивающая, содержит ли сообщение унизительный подтекст и противоречит ли нормам морали.

Примером служит случай в Красноярске, где женщина назвала соседку «хабалкой» и добавила эмодзи с клоуном в чат дачного товарищества. Мировой суд выписал штраф в 5 тыс. рублей, но районный суд отменил это решение, указав, что оскорбление должно быть выражено в «циничной, глубоко противоречащей нравственным нормам форме», а не только восприниматься потерпевшей.

Кроме административной ответственности по статье 5.61 КоАП РФ, законодательством предусмотрены и варианты уголовного наказания — например, за оскорбление чувств верующих, представителей власти или военнослужащих. Потерпевшая сторона также может подать гражданский иск о компенсации морального вреда.