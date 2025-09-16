Жители Кубани в августе чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам

Аналитический сервис hh.ru опубликовал данные о самых востребованных и наименее популярных профессиях в Краснодарском крае по итогам августа. Лидером по числу откликов стала вакансия менеджера по продажам и работе с клиентами — на нее претендовали свыше 151,5 тыс. соискателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Высоким интересом также пользовались позиции оператора call-центра (64,9 тыс. откликов), менеджера по маркетингу (64,2 тыс.), администратора (54,9 тыс.), продавца-консультанта и продавца-кассира (46,1 тыс.).

На противоположном полюсе оказалась профессия менеджера по стратегии, которая собрала всего 19 откликов. В десятку наименее востребованных вакансий вошли также арт-директор, креативный директор и комплаенс-менеджер (по 103 отклика), андеррайтер (111), зоотехник (117).

Вячеслав Рыжков