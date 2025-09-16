Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В двух районах Ростова-на-Дону на ночь отключат электричество

В Ростове-на-Дону энергетики проведут плановые работы по замене анкерной опоры линии электропередачи. В связи с этим электроснабжение отключат с 22:00 16 сентября до 06:00 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба АО «Донэнерго».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Отключение затронет потребителей в Советском и Железнодорожном районах Ростова-на-Дону. Без электричества останутся жители улиц Портовая, Республиканская, Лесопарковая, Мадояна, Еременко, Зорге, Малиновского, а также проспектов Сиверса и Стачки.

Константин Соловьев

