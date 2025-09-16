В саратовских Дубках на ночном пожаре погибла местная жительница

В результате пожара в саратовских Дубках погибла 57-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре в 04:14 сегодня, 16 сентября. На ул. Советская загорелся частный дом на двух хозяев. Там полыхали кровля и обе квартиры на общей площади 153 кв. м.

К тушению пожара привлекли три расчета. В лечебное учреждение увезли с ожогами 60-летнего мужчину, его супруга погибла. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов