Завод «Эмпилс-цинк» переносят из центра Ростова за 1,5 млрд рублей

Ростовское предприятие «Эмпилс-цинк» завершает перенос производства из центра города в северо-западную промышленную зону. Концепция развития освободившейся территории пока не определена, сообщили «Ведомости-Юг» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Земельный участок, на территории которого располагался завод «Эмпилс-цинк», находится в частной собственности. Решения по развитию территории будут приниматься собственником в соответствии с градостроительным законодательством»,— прокомментировали в ведомстве.

По словам представителей предприятия, на новой площадке уже построили производственный комплекс, блочно-модульную подстанцию и сети газораспределения. Завершены выбор и монтаж оборудования, проводятся пуско-наладочные работы. Объем инвестиций в проект увеличился с 1,1 млрд руб. до 1,5 млрд. руб.

«Перенос производственных мощностей должен завершиться осенью 2025 года. Мощность нового завода составит 15-20 тыс. тонн цинковых белил в год с возможностью увеличения до 24 тыс. тонн»,— пояснили в пресс-службе.

По данным «СПАРК-Интерфакс» ЗАО «Эмпилс» зарегистрировано в Ростове в 1991 году. Предприятие производит краски, лаки, эмали и аналогичные материалы для покрытий, художественных и полиграфических красок. Генеральный директор — Виктор Столбченко. По данным на 2022 год, в равных долях (32,96%) компанией владеют Дмитрий Удрас и Константин Бабкин, также долями владеют ООО «Санстайл» (24,8%), Юрий Рязанов и Вадим Половников. Выручка по итогам 2024 года составила 5,2 млрд руб.

Валентина Любашенко