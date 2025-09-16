Из Минеральных Вод запустят прямой рейс в Оренбург

Авиакомпания «Азимут» открыла прямой рейс из Минеральных Вод в Оренбург, продажа билетов уже стартовала. Время перелета составит около 2 часов 40 минут, минимальная цена билета — 5780 руб. с учетом сборов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новый маршрут начнет работать с 22 сентября. Направление пополнит маршрутную сеть авиаперевозчика, который уже выполняет рейсы по более чем 20 направлениям из Минеральных Вод, включая такие внутренние города, как Уфа, Тюмень, Самара и Нижневартовск, а также международные точки — Стамбул, Дубай, Ереван и Ташкент.

Ранее «Ъ» сообщал, что компания «Азимут» вернула рейсы между Минеральными Водами и Ханты-Мансийском, расширяя присутствие на юге России и улучшая транспортное сообщение региона. Также компания продлила полетную программу из Перми в Минеральные Воды. Старая программа заканчивается 24 октября 2025 года, новая стартует 28 октября 2025 года и рассчитана до 27 марта 2026 года.

Станислав Маслаков