В Парке Облаков открыли новую локацию с водопадами

15 сентября в Парке Облаков, расположенном в Краснодаре, открыли новую локацию с водопадами. Об этом сообщает Telegram-канал «Парк Облаков Парк Галицкого Краснодар».

Пользователи в социальных сетях назвали новую локацию на территории парка «Амфитеатром воды». Визуально место похоже на карьер или амфитеатр красного цвета, со стен которого стекают потоки воды. Для посетителей предусмотрены сухие дорожки.

По правилам посещения, проход детей до пяти лет на территорию локации запрещен. Дети до 14 лет могут пройти только в сопровождении взрослых. Вход на объект расположен со стороны «Дубовой аллеи».

